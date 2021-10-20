66歲台語唱將高向鵬曾獲得金曲獎最佳演唱組合，19日驚傳他日前參加家族聚會，凌晨搭車回家，卻在過馬路不慎跌倒導致昏迷，高向鵬已昏迷第5天，尚未清醒，仍在加護病房搶救，他的好搭擋方怡萍20日表示經由高向鵬的親友得知，今天早上高向鵬被捏了後開始有痛感，也代表觸覺逐漸恢復，她感動說：「他有反應了，我一聽到太開心了。」

方怡萍很感謝身邊有許多朋友關心、幫忙，還有好友幫忙求籤、祈福、點光明燈等，她說高向鵬的人緣真的很好，「我們大家現在可以做的都做一些了」，她每天都會打電話給高向鵬的兒子關心狀況，高向鵬兒子向她透露爸爸沒有外傷，但臉有些腫，近日高向鵬也開始做許多詳細身體檢查，加上有很好的醫療團隊一起幫忙，他們目前就靜待報告出爐。

高向鵬所屬欣代唱片的同事簡姐20日也表示高向鵬狀況逐漸開始變好一點，昏迷指數也從3進步到4，希望大家持續幫高向鵬集氣加油。