為了減少空氣汙染影響，環保署在去年針對汰舊換新的7期燃油機車或電動機車祭出最高5000元的補助，但據統計，從去年1月至今年9月為止，汰換成燃油機車占比達87％、達46萬2686輛，有立委批評，有違減碳目標，對此，環保署說，明年起不補助汰換燃油機車，也會針對如電動機車的充電設備、換電站等基礎設備建置等提供協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告。

立委洪申翰說，光就減碳來看，電動機車減碳效益較燃油機車增加3成，隨著再生能源比率越來越大，減少空汙的效益電動機車與燃油機車也會越差越大，而去年起汰換成燃油機車的比率增加至87％，與汰換成電動機車占比大約相差8倍，「補助政策影響汰舊換新決定性的因素」，而據交通部估算，每輛機車的使用年限為13.3年，代表這麼多的機車可能會要有10年以上的時間來汰換。

立委莊競程也說，環保署去年補助26.6萬台燃油機車，達近年來銷售新高。

環保署署長張子敬說，原來補助燃油車是基於空汙的改善，在7期標準上路前2年汰換才提供補助，但待明年新標準生效後就不補助燃油車，而電動機車推廣不易的限制如基礎建設等，並不全然是因為補助，應該要提供如充電設備基礎設施才能推廣。

「電動機車補助比燃油車高很多」，環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕說，民眾添購電動機車除了環保署的補助外，工業局、地方政府也都有加碼，未來會協助如換電站、充電站等建置，透過提高便利性，讓民眾購置的誘因增加。