我駐泰國代表李應元8月因病請辭返台，目前正在台大醫院治療中。國民黨立委葉毓蘭日前質詢外交部長吳釗燮時，提到駐德代表謝志偉，認為應派醫療專機前往德國，以免謝志偉「邊舉國旗邊吐血」，變成「另一個李應元」。此番言論引來酸民圍剿，葉毓蘭今透過臉書澄清，並做出回擊。

對於葉毓蘭的言論，前外交官劉仕傑今（20）日在臉書批評，拿別人的健康來進行政治嘲諷，這樣的問政，實在不夠厚道，對李應元大使、謝志偉大使及所有外交人員都很不公平，他們的家屬聽到，想必更難過。

網友也紛紛湧入葉毓蘭的臉書留言，「留點口德吧」、「你要罵誰你就罵，扯生病李應元就是不應該」。

葉毓蘭今在臉書對此回應，認為自己的質詢內容遭綠營斷章取義，提出不當的攻擊與曲解，並發動酸民一同圍剿。因此葉毓蘭請助理將當天的質詢原封不動、一刀未剪擷取出來，強調自己的質詢內容完全著重在駐外人員的健康安全問題，以及希望外交部一定要承諾給予駐外的1300名同仁妥善的保護與協助。

葉毓蘭指出，從質詢的第一段，她就提到李應元大使曾擔任過行政院的秘書長，是自己的老長官，非常敬重他，並祝他早日康復。如果看完整段質詢的人，還可以用惡毒、沒有同情心等詞語來攻擊她的話，才要懷疑對方居心叵測，才是那些惡毒、沒有同情心的人。

葉毓蘭也鄭重要求民進黨向她道歉，也要向李應元家屬道歉，認為自己由衷替所有駐外人員健康狀況提出的質詢，被這樣惡意曲解，實在是太過份了。她也點名台北市議員簡舒培、綠委王定宇及吳思瑤，對她個人的誣陷是沒有言論免責權，要負刑責的。