中國大陸及俄羅斯海軍共10艘軍艦18日共同穿越日本北方的津輕海峽。

中國大陸海軍與俄羅斯海軍等共10艘艦艇18日同時通過日本北部狹長的津輕海峽，引發日本高度關注。專家指出，北京與莫斯科此舉意在向日本及美國展現軍事肌肉，傳遞軍艦「想去哪裡就能去哪裡」的訊號，警告意味濃厚。

日本防衛省昨（19）日宣布，中國大陸海軍及俄羅斯海軍等共10艘艦艇同時穿越津輕海峽，是日本首次發現陸俄軍艦同時穿越津輕海峽、航行至太平洋。日本內閣官房副長官磯崎仁彦昨日表示，「正密切注意中國及俄羅斯軍艦在日本周遭的活動。」

津輕海峽是日本北海道與本州之間的狹長海域，連接西邊的日本海與東邊的太平洋，兩島之間最窄處僅19.5公里。

香港《南華早報》旗下的「本週亞洲」（This Week in Asia）報導，津輕海峽屬於國際公海，開放外國船隻通行。冷戰期間，日本刻意將本州及北海道領海海域限制在離岸3海里，而非一般的12海里。

日本政府於1967年頒布「非核三原則」，旨在「不擁有、不生產、不引進」核武器，也不允許核武器進入日本領土。因此後續美國船艦搭載核武穿越津輕海峽時，並不違反日本的非核三原則。

「本週亞洲」指出，除了美國海軍，南韓海軍也曾通行過津輕海峽，不過並未引起東京反感，主要在於兩國為日本盟友。

此次陸俄艦隊聯合通過津輕海峽，並未違反國際法，也未侵犯日本領海，日本為何如此重視？專家表示，北京及莫斯科利用漏洞、精心策畫這次行動，對東京敲響了警鐘。

隸屬於日本防衛省的國防研究所（National Institute of Defence Studies）匿名分析師指出，這是大陸及俄羅斯頭一次利用津輕海峽進入太平洋，「中國似在向日本展示軍事實力，以及展現它想去哪裡、就能去哪裡的能力；同時俄羅斯也在向美國傳遞類似訊息。」

「這將引發東京擔憂，因為我們看到這2國軍隊加深戰略合作，並且針對日本。」此外，大陸軍艦進入太平洋、靠近日本東海岸也是隱憂，因為日本多數軍事設施都佈署在東岸。

軍事分析師預估，未來大陸及俄羅斯海軍很可能再故技重施。

美國譚普大學（Temple University）日本分校國際關係副教授布朗（James Brown）表示，10艘外國軍艦在日本岸邊幾公里外航行「本質上」是「象徵性」舉動，但同時也會引發日本擔憂，因為當北京及莫斯科愈走愈近，他們就是在向東京傳遞訊息：能給日本製造麻煩。

布朗說，北京及莫斯科都不樂見日本及美國、澳洲、印度組成的四方安全對話（Quad），此次共同穿越津輕海峽，也可解讀成警告日本：不要跟隨澳洲的腳步，試圖擁有核動力潛艦的能力，甚至是擴大美國、英國、澳洲組成的AUKUS聯盟。

日本在東海及北方四國和大陸及俄羅斯都有領土爭議。