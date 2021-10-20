縣長楊文科為解決縣道117線交通尖峰塞車問題，將117線接環北路新闢工程列為十大交通建設之一，縣府工務處委託專業團隊評估認為，以局部拓寬及新闢替代道路為最佳方案，22日將在新埔褒忠義民廟召開地方說明會，向地方民眾說明最新方案的規畫。

縣道117線在新埔鎮路段為新湖公路，是新埔到竹北及湖口的重要幹道，很多在竹北台元科技園區和湖口新竹工業區上班族的通勤道路，每天上下班交通尖峰時段，車潮眾多，讓週邊義民路和褒忠路及竹北博愛路等路段都出現壅塞情形。

工務處長林鶴斯表示，經過評估後認為，縣道117線以現況局部拓寬，並新闢替代道路銜接至褒忠路，提供替代動線功能為最佳方案，目前規畫短期會先將新湖路接義民路的T字路口，改為槽化式平面交叉，先改善尖峰時間車輛T字路口交會回堵的問題。

117線銜接義民路部分路段，將把原有雙向車道局部拓寬成雙向四車道，新闢替代道路規畫從117線與義民路延伸至鳳山溪右岸堤線外側，往東延伸與褒忠路銜接。後段銜接117線與義民路延伸新闢道路至鳳山溪右岸堤線外側，往東延伸與褒忠路銜接，路線全長3.22公里，總經費達9.48億元，完成可以紓解目前交通瓶頸。

楊文科希望22日在義民廟的說明會，民眾能踴躍參與，了解最佳方案規畫內容，提供意見讓方案更加完善，工務處也會在臉書做同步直播，歡迎民眾線上參與，共同加速推動117線改善工程，期爭取到中央補助經費在明年動工。