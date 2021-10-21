中國近期加強新聞領域監管，除了擬修改市場准入負面清單，禁止非公有資本涉新聞業務，今天又公布網路新聞「稿源」名單，要求新聞網站轉載新聞時，必須依據最新名單，若超出範圍將開罰。

中國國家互聯網信息辦公室今天在官網公布這份名單，涵蓋中央新聞網站、中央新聞單位、行業媒體、地方新聞網站、地方新聞單位和政務發布平台等共1358家稿源單位，並首度將這些機構的微信公眾號、微博等官方帳號及應用程式納入。

中國國家網信辦新聞稿指出，這次名單更新嚴格審核各單位申報材料，將「堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，管理規範、代表性強、影響廣泛」的媒體、網站以及政務發布平台等按照應進盡進原則納入稿源名單。

新聞稿也提到，這份名單將2016版名單中因機構改革、單位撤併等，導致名稱、網址、主管主辦單位等發生變更的稿源單位進行核校，並將不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力的單位從名單中移除。因此，這份更新名單公布後，2016版名單同時作廢。

新聞稿表示，即日起，中國網路新聞資訊服務提供者轉載新聞資訊時必須依據最新版名單執行，超範圍轉載的將依法依規予以處罰。

新聞稿還提到，中國國家網信辦將對稿源單位名單實行全程動態管理。對符合要求的，及時增補納入；對違反法律法規、出現資訊安全責任事故等問題的稿源單位，及時採取凍結、移除等處置措施，「推動稿源單位強化責任意識、把關意識，提升內容質量和運行安全，確保網上始終正能量充沛、主旋律高昂」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101020