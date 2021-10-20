被粉絲封為「美女主播」的林佑之，以甜美外表與專業的分析角度播報新聞，加上凹凸有致的火辣身材，讓她受到大批網友的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲們互動的她，近日在IG上分享自己被高中生私訊追求的有趣故事以及在家敷面膜的狀態，但火辣的穿搭照還是讓網友忍不住歪樓。

林佑之昨（19日）於個人的IG中貼文表示「兩個月前採訪認識了一個企業家，他叮嚀我好好經營IG，因為等我離開東森的那天，這是我少數能帶走的東西之一」，接著突然話鋒一轉說到自己被一名高中生搭訕，甚至想約她出來，讓她嚴肅的回應「不行！」但看到該名高中生的簡介中寫著夢想考上政大法律，則反過來鼓勵他「加油，等你先考上政大」。

而在林佑之附上的一系列照片中，除了第一張穿著深V上衣的自拍照外，其他幾張皆是她躺在床上敷面膜的照片，但仔細一看才發現她身上所穿的黑色蕾絲內衣，不僅上半部微微透視，胸口鏤空的設計使她飽滿深溝若隱若現十分性感，讓網友忍不住歪樓「現在年輕人真不簡單」、「柚子辣翻，我也想約」、「敷面膜還要穿這麼性感嗎？」、「有溝」、「目測有20公分」、「只有我一直無法看到面膜嗎？」、「我懷疑妳藉敷面膜之名 行開性感車之實」，甚至有人直接詢問「所以社會人士就給約嗎？」林佑之也跳出來回覆「也不行」，吸引超過5600人按讚。