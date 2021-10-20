藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐2018年年初在美國揚言在學校掃射，被控威脅罪，在美服刑後遭驅逐出境，返台後，被控非法持有手槍罪，士林地院20日開庭，針對美國刑事訴訟法，是否處罰持有手槍一罪，委由陽明交通大學教授林志潔進行鑑定，林認為，孫並未違反美國法律，檢察官聲請法院傳喚鑑定人到庭作證，法官諭知由合議庭討論後決定。

針對網紅「小玉」被抓，19日有人問曾經在美國被抓的孫安佐看法，他直接回嗆「請問他被判刑了嗎？最討厭別人還沒結束前，在那邊說三道四，搞得好像你是當事人，就不能等結果出來再批評嗎？」

孫安佐開庭前已經被孫鵬和狄鶯告誡，不要對外發言，甚至在庭上，他都只說「交由律師回答」。辯護人稱，林志潔是留美博士以及美國刑法的專家，他出具28頁的鑑定報告，認為孫安佐在美持有手槍並未違反美國法律。

辯護人稱，美國是先進國家，比起台灣，法令更加完備，既然美國檢察官只有起訴持有彈藥罪，未起訴持有手槍罪，代表不違法，台灣檢察官不熟悉美國法律，將手伸得那麼長，這不是長臂，根本是竹竿，台灣法院沒有審判權。

檢察官表示，依美國扣得手槍的鑑定報告，孫安佐持有的手槍可以擊發，在台是否違法應由法院認定，而且鑑定人並未針對法院所提出的問題回答，聲請傳喚林志潔出庭，而辯護人認為，已經說明清楚，不需要函詢以及出庭。