一名老鳥分享，最近帶公司新人發現，這些八年級的小朋友幾乎放假都會出去玩，還常常打卡吃好料，手上也都拿最新的3C產品，反觀自己省吃儉用，去年才入手一輛新車，讓他覺得這些八年級生過得好爽。貼文曝光後，不少人卻搖頭說，就是因為窮才及時行樂，房價持續攀升導致年輕人買不起房子，所以乾脆不婚不生、不買房也不買車，不用存錢，過得也就舒服了。

一名網友日前在PTT上發文表示，公司前年來了一批新人都是八年級生，其中有幾個人是由他來負責帶，跟他們比較熟悉後發現這些八年級的小朋友生活多采多姿，幾乎每次放假都會跑出去玩，最新的3C產品出了也不手軟，都會買回家。

該網友指出，這些八年級生很常在IG上打卡吃好料，有些人甚至還已經擁有車子，反觀自己已經出社會10幾年，直到去年才勉強買了一輛新車，除此之外，竟然一無所有，相較起來感覺八年級生過得真不錯。

貼文引起網友討論，不少人認為八年級生看起來過得很好，恐是因為沒有未來，所以決定當躺平族不存錢，認為人生及時行樂就好。「窮所以活在當下」、「躺平族啊！不婚不生不買房不買車，及時行樂」、「沒未來，及時行樂式生活觀」、「沒錢結婚生小孩，也沒錢買房，所以及時行樂」、「認真回，窮的也是很多，但八九年級大多都及時行樂」。

另有網友認為「放棄買房」真的是主因，以前的人多少會存錢，為了能夠買房子，但如今房價高得離譜，這群年輕人無力負擔，最後只想著要繼承爸媽的房子，不想努力了。「孩子少相對繼承房產資源變多」、「老爸老媽累積的實力」、「不買房等繼承已是趨勢」。