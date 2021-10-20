知名Youtuber小玉用變臉軟體，疑將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成色情影片並在網路散布、藉此牟利的消息引發高度關注，連蔡英文總統都說政府會重新盤點法規，研擬推動修法以解決換臉色情犯罪問題。國民黨立委李貴敏指出，現行就有相關法律可管，去年她就提案加重刑責過，卻被卡在朝野協商。

李貴敏說，現行法令針對相關犯罪並非無法可管，起碼有《刑法》第310條第2項「加重誹謗罪」、《個資法》第41條「意圖損害他人利益罪」，以及《刑法》第235條第1項「散布猥褻物罪」足以規範。

李貴敏指出，既然不是無法可管，問題當然出在能否讓犯罪嫌疑人感受到重罰的威脅；其實特別針對遏止猥褻影片的散布，我早在去年4月即提案修正《刑法》第235條，將散布猥褻物品罪之刑責自2年以下，提高為1年以上7年以下有期徒刑，希望透過加重刑責遏止犯罪。

她也提出《兒童及少年性剝削防制條例》第35條、第36條、第38條之修正，特別針對涉及兒童或少年之猥褻影片等物品，將刑責提高至3年以上10年以下之有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。期能杜絕兒童及少年色情，保護兒童少年之身心發展，也有助於解決網路色情氾濫之問題。

李貴敏指出，相關修法雖立意良善，但藍營人單勢孤，根本過不了民進黨國會多數與朝野協商這一關。所以雖然修法草案出了司法委員會，但十月與十二月兩次朝野協商，就是過不了這一關；就連我們主張修法限制網路散布猥褻影片之罪犯不能至外役監服刑，不給他們輕鬆日子過，一樣慘遭封殺。蔡總統，您知道嗎？

李貴敏表示，蔡總統想修法，很好，她也很願意配合，但請政府部門別再怠惰了，快點推出官方對案版本來，至於民進黨也請先宣示願意與民眾站在同一邊，千萬別再擋國會的前進立法了吧。