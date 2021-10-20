昨天凌晨棒球界傳來一則令人心痛的消息，1984年洛杉磯奧運中華隊外野手李志俊罹膽囊癌過世，享年64歲，加上捕手凃忠男、外野手蔡生豐，李志俊是第三位過世的84年奧運棒球隊選手，另外他還是當年總教練吳祥木眼中的「鬼才選手」，而教練也已過世，令人感到惋惜與不捨。

李志俊學生時期從台南市南英商工青棒隊出生，接著陸續效力中油、陸軍、合庫及台北體院棒球隊，也曾赴日加入社會人熊谷組棒球隊，退休後則在老東家合庫工作，不過他已退休多時，鮮少與棒球界人士密切聯絡，近期才傳出19日凌晨過世消息。

現任中華職棒秘書長楊清瓏是李志俊84年國家隊戰友，他表示這批隊友因長期集訓而產生革命情感，更描述李志俊深烙他心中的「火爆浪子」形象，在中華隊屬於大哥級人物，還特別稱讚他身為外野手的超強臂力，前台體大校長林華韋也忘不了他的快腿。

李志俊1984年奧運對南韓銅牌戰讓人印象深刻，他在延長賽第14局擊出幸運安打，並靠隊友林華韋和楊清瓏接連發揮，最後以3：0擊退對手，相信這對老一輩球迷是非常難忘的回憶。也難怪昔日隊友林華韋和楊清瓏會對他讚譽有佳，並深感懷念。

另外李志俊從青棒時期就嶄露棒球天分，於1976年成為世界盃青棒國手，另外還是1977年洲際盃成棒、1983年亞錦賽、1984年世界盃成棒、1985年亞錦賽及洲際盃國手，可說是台灣棒球界80年代指標性人物之一。

而1984年洛杉磯奧運還有幾位名將效力，有投手郭泰源、莊勝雄、涂鴻欽，捕手曾智偵、江泰權，內野手吳復連、呂文生，外野手李居明、林易增，再加上李志俊、凃忠男、蔡生豐，當年陣容十分豪華，相信大家都會非常懷念在天上的外野鬼才李志俊。