民眾小黃卡註記「大陸」疫苗 陳宗彥：大陸是哪個國家？

疫情指揮中心指揮官陳宗彥昨在記者會中，回應媒體詢問「已經有民眾拿大陸接種的證明換小黃卡，會要求他收回嗎？」時回答，「因為你講大陸我實在不知道是哪一個國家」，引發討論。國民黨立委洪孟楷今(20日)痛批，當疫情指揮中心搞政治意識型態大於一切時，這是不可取。

洪孟楷今接受《中天新聞》訪問時表示，疫情從去年到今年，人類要學習跟病毒相處 還有後疫情時代如何跟國際接軌，打疫苗無非希望能夠開放國際邊境，恢復正常交流，美國確認11月完整接種2劑疫苗不需隔離，且是經世衛組織（WHO）認證的6款疫苗；洪指出，當大陸疫苗被認證，台灣真的還要拒國際認證疫苗於千里之外嗎？WHO認證的疫苗，我們衛福部應該也要想辦法對接，沒有政治意識形態，只用專業、科學、醫學說話。

關於陳宗彥的說法，洪孟楷說，真的呼籲指揮中心。你做的事情是衛生福利、疫苗接種、疫情控制，真的不是搞政治、外交，更不是做大內宣工具，當昨天記者問問題，你還要刻意去挑這樣子毛病，只是凸顯出你自己心中狹隘跟政治意識型態跟立場，當疫情指揮中心都在搞政治意識型態，且大於一切時，這是非常不可取。