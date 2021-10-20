科技新聞網站The Verge周二報導，知情人士透露社群媒體巨頭臉書（Facebook Inc）計畫在下周改名。

報導指出，臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）擬在10月28日舉辦的年度Connect大會上談到更名事宜，但也有可能提前公布。

臉書對此回應表示，公司不會對傳聞或臆測發表評論。

The Verge報導指出，這次的品牌重塑（rebranding）將設立一家母公司，而臉書同名社群媒體app則為該公司旗下眾多產品之一，其他事業集團包括Instagram、WhatsApp、Oculus等。

在矽谷，當企業準備擴大業務時改變公司名稱的情況並不少見，例如谷歌在2015年成立Alphabet Inc控股公司，以跨足搜尋和廣告以外的事業，納入了從自動駕駛車、醫療保健技術乃至於在偏遠地區提供連網服務等多個事業群。

報導並指出，此舉亦反映出臉書將聚焦於構建「元宇宙」（metaverse），也就是建立一個網路世界，人們可以使用不同的設備在一個虛擬環境中行動和交流。

臉書已大舉投資虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，並打算透過數種設備和應用程式將其全球近30億用戶串連起來。該公司周二宣布，為了打造「元宇宙」，預計未來5年將在歐盟創造1萬個就業機會。

The Verge報導，臉書的新名字可能與「Horizon」有關。最近，該公司正在開發的VR遊戲平台「Horizon」已經更名為「Horizon Worlds」。