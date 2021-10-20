YouTuber小玉利用Deepfake換臉技術，將許多知名女性替換成色情影片主角，民進黨台中市議員20日質詢時，憂心如果在陳柏惟罷免案投票前一天，如果出現市長盧秀燕支持或反對罷免的影片，到底是真是假？盧秀燕表示，若發生她會在網路平台立即澄清，但對該行為痛批「可惡加三級」，籲立法院逕赴二讀，一二周就搞定。

科技日新月異，電影中的「換臉」技術，竟真的出現在網路技術，不只包括明星、政治人物等名人被換臉成情色片主角，連蔡總統都疑被換臉，出現在不同影片中，引發各界撻伐。

民進黨市議員周永鴻表示，立法委員第二選區將舉行陳柏惟罷免案投票，憂心如果在投票前，網路出現盧秀燕表態支持或反對的影片，選民不知真假，會影響選情。

盧秀燕表示，很多名人被黑科技換臉，如果被不法者做出不實影片，網路發達，她會立即在網路平台當場澄清，因為現在連美國總統拜登，北韓領導人等人都被這種手法造假，痛斥「可惡加三級」。

蔡總統也出面要求研擬推動立法，盧秀燕建議，立法院應該立刻逕付二讀，程序作業大約一二周就可完成搞定，嚴懲不法者。