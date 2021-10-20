時序邁入第四季，全球市場對美國何時開始縮減購債以及升息時程屏息以待，各類資產持續震盪走勢。「鉅亨買基金」認為，全球經濟成長動能雖因疫情影響稍有減緩，但仍維持在復甦軌道上，而通膨目前尚無失控的困擾，預期市場波動仍會持續一段時間，建議投資人可採定期定額策略進場佈局，持續看好美國、歐洲及台灣股市後市表現。

根據晨星截至今年9月底的數據統計，各天期排名在同類型前25％且為正報酬的基金中，以台股、歐股及美股基金的表現最為亮眼。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，美國與歐洲疫苗施打較順利，製造業與服務業採購經理人指數都呈現強勁擴張的情況；新興市場或亞洲地區則因疫苗取得較不順利，製造業採購經理人指數多呈現萎縮狀態。由於變種病毒的侵襲，部分已開發國宣佈施打加強針，將影響今年開發中國家疫苗取得速度，新興市場國家經濟轉佳時間恐延後到明年。至於台灣市場，台灣總體經濟表現良好，加上台股預估本益比已降至十年平均以下，台股長期投資價值浮現。

近期油價及原物料價格持續上漲，引發市場對於高通膨的憂慮。張榮仁表示，產出缺口是衡量通膨的重要指標，當產品缺口達4％以上，會有經濟過熱、通膨加速的疑慮。不過，觀察美國產出缺口要來到4％以上，產能利用率必須升高至90％、閒置勞工佔工作年齡人口比重必須降至3％以下，目前兩者分別為76.2％與5.1％，美國離經濟過熱、通膨失控還有很大的距離，投資人目前還無需擔心通膨威脅與聯準會升息的風險。

聯準會9月份的會議紀要已確認將從11月、12月中旬開始縮減購債，而且目標是在2022年中結束量化寬鬆政策。張榮仁分析，縮減購債只是減少未來向市場額外注入的流動性，預期美國將通過大規模財政刺激政策，有利美國未來十年經濟成長。歐洲經濟數據持續轉佳、失業率回落，但主要國家經濟產出缺口仍遠高於美國，預料歐洲仍將繼續寬鬆貨幣政策，經濟成長率有望高於過去10年的水準。台股部份，因台美中對抗態勢不變，台灣仍可充分享受美國經濟與消費成長的果實，總體經濟表現不會差。建議投資人在第四季佈局上可以定期定額方式前進這三大股市，目前「鉅亨買基金」推出境內外十大品牌系列基金定期定額10年零手續費優惠，投資人在佈局時也可善加利用。