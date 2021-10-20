法務部

在台犯下潘姓女友命案的香港嫌犯陳同佳，迄今仍未來台歸案，潘母20日到港府總部外表達其心聲及訴求，法務部20日表示，呼籲港府應與台灣司法互助，正式提供本案在港事證及共商人犯來台事宜，以確保陳嫌能順利歸案及台灣能合法取得在港證據，以完備證據能力，以利案件後續偵辦。

法務部表示，針對港人陳同佳在台涉嫌殺害潘姓女友案件，我國基於司法管轄權，迄今仍由士林地檢署依法偵辦中，且已對潛逃返港的陳嫌發布通緝。

法務部指出，為了確保案件後續偵查、審判順利進行，仍呼籲港府應積極回應士林地檢署基於偵辦案件需要，透過法務部經陸委會向港府提出2次調查取證及1次遣送被告回台等請求，並應經由台港政府司法互助，正式提供本案在港事證及共商人犯回臺等事宜，以確保人犯能順利歸案及我方能合法取得在港證據，以完備證據能力，以利案件後續偵辦。

針對被害人母親今日上午至港府總部外表達其心聲及訴求一事，法務部強調，對於被害人家屬亟於將犯嫌繩之於法的悲痛心情感同身受，但因事涉案件之偵查，相關訴訟程序仍應依據我國刑事訴訟法相關規定依法處理。

法務部表示，台灣作為法治國家，向來堅守司法主權，除將持續努力偵辦此案外，並願在對等、尊嚴基礎上，與港府進行相關司法互助，期能早日實現個案司法正義，以告慰被害人及撫平家屬之傷痛。