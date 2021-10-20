花旗銀行今（20）日公布2021年第四季投資展望，將今明2年全球經濟成長率預測分別上修至5.8％、4.3％，預期企業獲利續朝正向發展，將繼續支撐全球股市，股優於債的投資主軸不變，看好健康護理、消費必需品和半導體等具持續股息成長的產業。
花旗指出，全球經濟隨著疫苗施打率攀升逐步脫離疫情陰霾，儘管美國聯準會宣布年底啟動縮減購債，預料明年仍將持續購債，金融市場整體環境仍維持寬鬆，支撐經濟成長。將今年全球成長率預測上修至5.8％、明年則自4％上修至4.3％。
雖然原物料價格飆漲引發通膨升溫疑慮，加上中國大陸監管政策調整等衝擊，使第三季金融市場波動加劇。不過，花旗集團預估通膨將增溫但會不失控，今年全球通膨率為3.1％、明年為2.8％，並預估美國聯準會將在明年下半年升息。
債市布局方面，隨著新興亞洲疫情趨緩，供應鏈斷鏈情況改善，花旗認為具相對吸引力的新興市場債。此外，在升息階段受到影響相對較少的美國高收益債券，可依投資人風險屬性作適度配置。
貨幣方面，隨著景氣復甦原物料出口受惠，加上十大工業國（G10）啟動利率正常化政策，花旗預期黃金漲幅減弱，建議可配置於紐西蘭幣、加幣、英鎊、新加坡幣。
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