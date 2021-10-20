花旗銀行今（20）日公布2021年第四季投資展望，對於第四季資本市場及景氣變化，台灣花旗財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞引用目前熱門的「魷魚遊戲」影集中，出現的「三角形、正方形、圓形」幾何符號作為第四季投資與布局重點，以掌握景氣復甦下的成長趨勢。

曾慶瑞說明，「三角形」象徵風險、機會、報酬率等三大觀察重點，「正方形」象徵強化投資組合抵抗力、駕馭不可阻擋趨勢、提高收益率、利率政策走向正常化等四大投資建議，「圓形」則象徵完善的資產配置策略。

曾慶瑞指出，第四季的關鍵風險包括通膨、中國大陸房地產違約事件及地緣政治風險。首先，雖然整體通膨尚未消退，但跡象顯示已有消退情況，代表通膨預期的美國平衡通膨率曲線已自5月高峰逐漸趨緩。花旗集團預估未來幾年通膨率介於2～2.5％之間。

而恆大集團違約事件則反映中國大陸限制信貸流向過度刺激的房地產及基礎建設，花旗認為一旦中國大陸不以寬鬆政策彌補金融困境，可能預警中國大陸整體成長前景惡化，將對全球經濟產生衝擊。美中貿易關係及中國大陸經濟疲弱等，都是潛在影響景氣復甦風險。

花旗認為，受惠疫情獲控制、生活回歸正常化，第四季旅遊及飯店業等疫情復甦循環股具成長機會。而美國大型股及市場低估的醫療保健類股，這些高品質資產具良好獲利能力、收益穩定及股息穩定增長優勢，均為適合以資產配置方式布局的標的。

股價報酬率亦是另一關注重點，花旗集團預估未來2年全球股市每股盈餘（EPS）平均年成長率可達7～8％，預期股市未來將持續再創新高，但漲幅將放緩、且波動性加劇。

投資建議方面，花旗建議可掌握短期復甦的投資標的、價值及周期類股，並轉向如美國大型股等高品質資產進行配置。亞洲崛起、長壽題材、數位革命、新能源等四大題材為長期看好的投資趨勢，綠化世界的投資主題將在未來20年扮演關鍵角色。

再者，花旗預期「股息成長」股票將恢復長期、波動性較低的優異表現，健康護理、必需消費品和半導體等具持續股息成長的產業，均為第四季資產配置焦點。其中，隨著人口高齡化，預期醫療保健支出將持續上揚，健康護理概念股仍具成長潛力。

最後，隨著美國聯準會縮減購債規模，花旗預期包括英國及加拿大在內十大工業國（G10）將啟動升息，紐西蘭、新加坡央行將領先聯準會推動利率正常化政策，預期黃金漲幅逐漸減弱，貨幣布局建議配置於具有升息題材的紐西蘭幣、加幣、英鎊、新加坡幣。

由於預期第四季股市波動加劇，曾慶瑞建議可透過完善資產配置，包括長期布局亞洲崛起、長壽題材、數位革命及新能源等不可阻擋的四大趨勢，結合醫療科技、休閒旅遊等戰術性投資，穩健布局投資契機。