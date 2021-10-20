泰山楓江都市計畫正在公開展覽，新北市議員賴秋媚指出， 風江地區大部分被規畫為產專區，規定擁有2000平方公尺以上地主才能參與分配，其餘小地主只能拿取少少補償金被迫遷離無，是對住戶趕盡殺絕，若無法解決，希望可以暫緩。新北市城鄉局長黃國峰表示，所有人民陳情都會納入都委會討論。

楓江地區都市計畫面積約309.03公頃，計畫範圍中山高速公路以南、二重疏洪道以西非都市土地、都市計畫區間夾雜農業區，計畫也將涵括新北產業園區140.5公頃，私有地主約5000名。

賴秋媚表示，楓江地區區段徵收案公展一個月下來，楓江地區民怨沸騰，區段徵收案政府可拿到60％土地，剩下的40％幾乎全數畫為產業專區，僅有一點點零星且破碎約2％住宅區十分不尋常，對比附近溫仔圳重畫、新莊副都心、洲子洋重畫甚至還在研議中的蘆北蘆南北等都有足量住宅區地主選擇留在原地的規畫，讓泰山楓江地區市民覺得是次等公民。

賴秋媚也說，市府目前規畫地主除非擁有2000平方公尺以上土地才能參與分配，否則只能拿取補償金離開，完全違背了區段徵收可以讓原本的地主一起享受開發成果的立法意旨。

賴秋媚也說，市長侯友宜上任後，針對五股交流道周邊展開大開發，這個地區至少已經過3次徵收，包括中港大排政治徵收河岸沿線土地、 1984年開發新北產業園區的抽水站設施、拓寬新五路一及改善五股交流道等，市民手上持有的土地愈來愈少，市府這次更是以區段徵收之名行併吞市民土地財產之實。

賴秋媚也說，泰山楓江路是楓江地區與泰山市區間重要的道路，這次計畫市府竟然直接讓楓江路消失，難道汐止吉林街很塞，市府可以直接把路弄消失嗎？另外排除聚落部分，市府也應該積極處理。

城鄉局長黃國峰表示，因為新北都市計畫發展，塭仔圳已經是住商區，附近的楓江地區若也規畫住商區，不符合區域發展特性，才會規畫產業專區。

黃國峰說，當初溫仔圳因為早期禁限建問題，採取市地重畫，但隔壁的楓江地區屬非都市土地，根據中央規定採取區段徵收，對於議員所提到的聚落排除都會納入討論。

黃國峰強調，全案目前都還在公開展覽中，對於人民陳情意見，都會納入到都委會討論。