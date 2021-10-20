嘉義市博愛國小校長張英裕向小朋友導覽解說學校創建由來。（嘉義市政府教育處提供）

嘉義市博愛國小附設幼兒園結合自然環境與人文鄉土，推展創意課程5年，今年獲得肯定，入圍教育部110年度教學卓越獎幼兒園組，是雲嘉嘉地區唯一入圍的幼兒園，將與全國其他8校角逐這項號稱「教育界奧斯卡」大獎。

市長黃敏惠表示，博愛附幼的教學團隊氛圍好、默契佳，對教學有堅持、有熱情，以孩子最親近的自然環境與人文鄉土，規畫「博愛鳥樂樟」創意課程，意指「孩子探究校園鳥兒生態的快樂與趣事」。

博愛國小校長張英裕指出，嘉義早期有「木都」封號，「博愛國小」由於木材大亨林歡邦、陳梅官及孫海等人贈地捐資興學而誕生，建校時特地保留許多樹木，而有大量樹木，並孕育出豐富的鳥類生態。

張英裕說，教學團隊運用這些自然生態資源，推動創意課程，改變學生學習的動機與興趣，利用午休時間一面照顧幼兒一面共同備課、下班後總是留下來工作，經常犧牲假日時間進行各項專業成長與教學準備，是「博愛自然呆」的熱忱及精神。

市府教育處長林立生表示，「教學卓越獎」堪稱是「教育界的奧斯卡」，全國僅9校入圍，博愛附幼團隊深耕5年而能入圍，且是雲嘉嘉唯一，是很大的肯定，11月19日將在國立中正大學舉行頒獎典禮，期待也祝福博愛附幼能抱回大獎。