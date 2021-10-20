國家太空中心慶祝成立30周年，科技部長吳政忠表示，過去大家講要競爭「新藍海」，現在則是要投入「新藍天」，爭取太空商機。

吳政忠認為，太空產業就是台灣資通訊產業、機械產業、半導體產業的集結，未來會一起飛向太空，是國家重要的新興產業，過去30年打下基礎，未來將邁向新的紀元，過去是軍事衛星，未來會和生活結合在一起，是全新的開始。

總統蔡英文就任後，就積極推動太空科技發展，行政院於2019年通過第三期國家太空科技長程發展計畫，10年內將投入251億元，蔡英文連任的就職演說中，也把太空產業列為我國六大核心戰略產業之一。立法院2021年三讀通過「太空發展法」，為太空產業發展建立法源依據。

吳政忠強調，政府在計畫面、政策面與法制面、產業面進行了完整的規劃，逐步完整布局我國太空發展的藍圖，以提升我國在全球太空場域的競爭力，也宣示我國與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心。

太空中心成立30年後，也將改置為行政法人，直屬於科技部轄下，肩負起帶領國家太空發展的重責大任。

太空中心主任吳宗信指出，太空發展法通過後，未來太空中心五大任務包括建立本土太空產業、提升太空技術能量、完備太空基礎建設、培育多元太空人才與打進太空國際供應鏈。希望未來3到5年，台灣要成為下一個新興太空國家中的重要成員，目標讓台灣年輕人擁有如同想進入美國NASA一樣的心，也想進入國家太空中心。