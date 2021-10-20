美國利率上升油價高漲 日圓大貶至近4年新低 15:272021/10/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日圓近期持續低價，日本東京外匯市場今天一度出現1美元兌換114日圓匯率，是睽違約3年11個月的日圓低價。 日本放送協會（NHK）指出，日圓貶值主因是美國長期利率上升、原油價格高漲引起市場擔憂，加上日本貿易收支赤字等，導致拋售日圓搶買美元，促使日圓貶值。 官房副長官磯崎仁彥今天在記者會上表示，政府向來不便評論匯率，不過維持匯率穩定相當重要，將持續關注外匯市場的動向。 美股財報周 科技股表現可期 最強亞幣 人民幣升破6.4元 #日圓 #利率上升 #低價 #外匯市場 #日圓貶值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日本9月出口增長 7個月來最弱 11:102021/10/20 財經 減碳排 窮國要富國再給上兆美元 04:102021/10/20 全球財經 投資級企業債獨秀 連31周吸金 04:102021/10/20 投資理財 工商社論》解析拜登政府對中國貿易政策的調整 04:102021/10/20 財經要聞 恒大地產 境內公司債付息了 04:102021/10/20 全球財經 北市金店面褪色 逾半營業人退出一樓 04:102021/10/20 產業特刊 台積電2500億設廠具指標意義 日官員1句話揭「復興晶片業」野心 11:292021/10/20 財經 明年壽險保單責準利率 不動 04:102021/10/20 金融．稅務 創近一年半新高 10年期公債 最高得標利率0.5％ 04:102021/10/20 財經要聞 台睿x共信 開發新藥放眼陸市 04:102021/10/20 財經要聞 陸市場報價利率維持18個月不變 1年期報價3.85％ 11:562021/10/20 兩岸 國際熱門新聞 陸俄艦隊穿越津輕海峽 日本反應為何這麼大？ - 國際 影》北韓囚犯跨電網跳高牆 「超完美身手」逃出陸監獄 - 國際 傳播力恐比Delta強15％ 超強變種病毒「AY.4.2」入侵英國 - 國際 讓大腦年輕至少6個月 研究建議維持的健康指標 - 國際 金正男遭暗殺原因曝光 韓媒驚爆：長期向南韓提供情報 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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