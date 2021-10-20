九降風起進入新竹縣柿餅產季，新埔鎮以牛心柿為主的柿餅外，北埔鄉則有柿農栽種生產的石柿，鄉公所11月6日將在慈天宮廣場舉辦「20219北埔膨風茶、石柿餅產業文化活動」，鄉長莊明增和農會總幹事莊烘岡歡迎各地民眾「有柿來找茶」！

莊明增說，從10月23日至11月21日的周末，規畫「柿氣高昂-遊大湖」、「黃金水鄉-訪南埔」、「蝶蝶不休-賞南外」及「柿客踏青-趣大林」4條農村小旅行活動，讓民眾深度體驗創意柿餅DIY等活動，感受北埔的客庄人文風情。

莊烘岡則說，北埔鄉農特產品豐富，有香醇膨風茶、香Q冷泉米及香甜的柿餅，可以讓遊客一次品嘗滿足。鄉內石柿種植面積有42公頃，產量約40萬斤，石柿雖然小顆，但甜度都在14度以上，農民遵循古法製作的石柿餅，口感香Q品質極佳。

11月6日在慈天？的「有柿來找茶」活動內容豐富，除了北埔國中醒獅隊、口琴社及北埔國小合唱團帶來熱鬧表演，更有適合親子參加的寶寶爬行比賽和親子舞台遊戲，報名就可獲得小朋友喜愛的寶可夢系列參加禮，舞台節目有氣球表演和泡泡秀，現場互動還有機會獲得造型氣球。

一年一度的「膨風擂台賽」決賽將在舞台上壓軸演出，第一名可獲得象徵膨風大王的「雞胲仙」獎盃，即日起可上活動粉絲專頁報名至29日，可邀親朋好友一起來按讚，活動當天公布最佳人氣獎，參加票選者有機會獲得好禮。

活動並規畫北埔農特產品特色市集、客庄特色闖關送好茶、拍照打卡送柿餅等活動，鄉長莊明 增等人邀各地民眾來北埔慈天宮廟前廣場，品嘗蜜香甘潤的膨風茶和香Q甜的石柿餅，看表演、逛市集、遊在地、拿好禮！