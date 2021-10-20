雲林縣議長沈宗隆（圖右）說，建管科編制5人，會勘從無會議記錄，專業比不過建築師，官威卻比誰大，審查後的封圖任意打開，這般怠惰故意拖延，無人敢吭聲，民怨四起，尤以夫妻檔科員為甚，若不修法無法解決弊病。左一為建設處長李俊興、中為建設處建管科長陳尚佑。（周麗蘭攝）

雲林縣建築案1年數百件，縣政府建設處審核速度緩慢、流程冗長，申請建築執照、使用執照動輒要7、8個月，建商成本負擔沉重，縣議會議長沈宗隆連署修正「雲林縣建築管理自治條例」，增修41條，委託建築師公會或專業技術團隊協助辦理。

縣議會今（20日）審查修正「雲林縣建築管理自治條例」，包括沈宗隆、蔡東富、廖偉晴、王又民、黃文祥、陳俊龍、江文登等議員連番砲轟建設處建管科會勘從無紀錄、審查後的封圖竟任意打開、打官腔刁難、拖案成性，「像皇帝一樣大」、「傲慢」、「散漫」，要取得雲林縣的建照、使照比拿奧運金牌還難。

議長沈宗隆表示，建管科員經常不在辦公室，有建商向他陳情若送件能遇上承辦人員算是「非常幸運」，得到的回應通常是「有時間再看」，但案子一丟1、2個月找不到人，若拜託民代關切更糟，會再拖2個月。

沈宗隆說，建管科編制5人，會勘從無會議記錄，專業比不過建築師，官威卻比誰大，審查後的封圖任意打開，這般怠惰故意拖延，3個月內發出的使用執照極少，建商利息成本沉重，無人敢吭聲，民怨四起，尤以夫妻檔科員為甚，若不修法無法解決弊病。

沈宗隆表示，鑒於雲林縣建案申請執照案件多，礙於人力不足，審查程序過於冗長，造成廠商成本負擔，怨聲載道，為提升審查效率及便民措施，參酌其他縣市做法，雲林縣建築管理自治條例應增訂第41條。

第41條條文規範本縣公眾使用建築物以外，建築執照審查、使用執照審查及竣工查驗、施工勘驗或竣工勘驗、變更使用執照審查、建築執照及雜項執照簽證抽查等，得委託建築師公會、專業技術團體協助辦理。

建設處長李俊興表示，人與制度的問題看到了，會設法解決，尊重縣議會修正自治條例。雲林縣建築管理自治條例增修41條今（20日）今日在無異議下快速三讀通過。