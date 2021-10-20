根據Arm最新統計，Arm的矽晶圓合作夥伴累計出貨量已達2000億顆晶片，達到全新的里程碑。從0到2000億顆的晶片出貨量僅歷時30年多一點時間，而近五年的數量更呈現巨幅的成長，現今Arm架構晶片的生產數量接近每秒900顆，許多晶片已是定義現代科技產品的重要元素。

Arm表示，超低功耗的Cortex-M微處理器，已被廣泛的使用於全球嵌入式市場，這些微控制器佔Arm架構晶片每年出貨量的四分之三，在全球2000億顆Arm架構晶片的出貨量中，更是達到近一半的數量。而2005年推出的首款Cortex-A處理器後，更從此釋放手機的可能性、效能與智慧手機產業的面貌。

Arm也預告，接下來的高性能處理器也可望取得重大進展，在不增加能耗的情況下，每代產品可提升30%的效能，以實現脫碳運算的願景。此外，在連網世界中，數據安全更為重要，因此Arm最新一代架構Armv9加入了機密運算功能，以建構安全運算平台。Arm也將持續優化內部作業、簡化設計流程，將EDA工作負載轉換到由AWS Graviton2處理器支援的Arm架構資料中心上運行，有效減少至少45%的碳足跡。

同時，為了支持IC新創，Arm也透過類似Arm Flexible Access等商業方案，使更多合作夥伴更容易取用Arm的技術、更快的上市。