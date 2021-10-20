陳柏惟罷免案》蔡英文：用成熟姿態面對、冷靜做出選擇 15:172021/10/20 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨黨主席的蔡英文總統。（資料照，范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳柏惟罷免案 蔡英文：用成熟姿態面對、冷靜選擇。本報資料照 台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，本周六登場，身兼民進黨黨主席的蔡英文總統今在中常會中致詞表示，投票日就快到了，她也請大家繼續關心，應該要用更成熟的姿態來面對，冷靜地做出選擇、不要讓認真的人孤單。 陳柏惟罷免案進入倒數，蔡英文今在中常會中指出，這周六就是台中第二選區立委罷免案的投票日。許多同志都到台中，為友黨的陳柏惟加油打氣。 她表示，「柏惟在近來的苦行中說，初心應該就是為民眾服務，然後跟民眾在一起」。她也請大家用更成熟姿態面對。 總統：打造台灣成為新創之島 陳修將殺女友案 關鍵吊嘎男神隱4天到案了 #民進黨 #陳柏惟 #罷免 #蔡英文 #冷靜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍公教確定調薪 明年元旦前拍板 04:102021/10/20 政治要聞 陳子璇斷開高國華1年 自嘲愛情傻子曝擇偶條件 09:552021/10/20 娛樂 換臉色情片主角 盧秀燕重批：可惡加三級 籲立院逕赴二讀 14:412021/10/20 政治 罷免倒數3天 刪Q總部防奧步 04:102021/10/20 地方新聞 資安危機 6成中小企業曾遭網攻 04:102021/10/20 財經焦點 聚焦創新科技 領航產業未來 04:102021/10/20 財經要聞 打世界盃 日本成新創首選 04:102021/10/20 財經要聞 任內枉死1800多人 蘇揆仍拒下台 04:102021/10/20 政治要聞 挖掘台語之美 飆粗口不是愛台灣 04:102021/10/20 時論廣場 陳柏惟罷免案》決戰1023！ 選票管制與包封現況曝光 11:532021/10/20 政治 陳柏惟罷免案》賴清德要挺陳柏惟 前藍委：先搞清楚4件事 08:492021/10/20 政治 政治熱門新聞 看到陳宗彥問大陸是哪國 謝龍介酸12字爆驚人內幕 - 政治 爆「民進黨有黨主席是臥底」 林忠正看到某文件：鐵証如山！ - 政治 22縣市長最新民調 她「這評比」六都第一 - 政治 陳柏惟罷免案》又說謊？遭控聘親哥當公費助理 網看照片驚呼：根本替身 - 政治 反駁謝長廷 施明德：你也是特務？不然怎知道誰是誰不是？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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