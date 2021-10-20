陳柏惟罷免案 蔡英文：用成熟姿態面對、冷靜選擇。本報資料照

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，本周六登場，身兼民進黨黨主席的蔡英文總統今在中常會中致詞表示，投票日就快到了，她也請大家繼續關心，應該要用更成熟的姿態來面對，冷靜地做出選擇、不要讓認真的人孤單。

陳柏惟罷免案進入倒數，蔡英文今在中常會中指出，這周六就是台中第二選區立委罷免案的投票日。許多同志都到台中，為友黨的陳柏惟加油打氣。

她表示，「柏惟在近來的苦行中說，初心應該就是為民眾服務，然後跟民眾在一起」。她也請大家用更成熟姿態面對。