生華科（6492）20日在法說會中表示，旗下新冠藥物Silmitasertib治療中症患者二期臨床試驗數據顯示，患者達到康復時間的中位數為6天，對比接受標準療法/支持性療法的對照組中位數為14天，Silmitasertib治療組以大幅優於對照組133％的數據，達統計和臨床上顯著差異。

生華科董事長胡定吾表示，這項二期IND-IIT試驗數據的有效性，等同一般商業IND，可用於未來新藥查驗登記。目前除了將積極爭取如美國國衛院（NIH）的大型臨床合作外，也規劃授權國際藥廠或共同開發，加速Silmitasertib上市，為終結全球新冠疫情提供有效藥物。

胡定吾表示，該二期臨床試驗數據摘要，20日已於2021年國際流感和其他呼吸道病毒學會（ISIRV）及世界衛生組織（WHO）共同主辦之ISIRV-WHO大會發表。

生華科總經理宋台生表示：根據數據分析結果，10位治療組患者在療程中都只有接受Silmitasertib單藥治療，並未接受其他療法，而對照組患者接受標準療法中，包含獲EUA治療中症藥物如地塞米松以及抗體療法等。因此臨床結果可視為Silmitasertib大幅優於對照組中的EUA藥物，也提供未來Silmitasertib可單獨使用或和其他療法合併使用的開發方向。

此外儘管全球疫苗接種率持續提升，但突破性感染的比例也不斷攀高，這將是新的治療需求領域，期待Silmitasertib在突破性感染也能發揮治療潛力。

在美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構（CARE）負責執行此項二期臨床試驗的Chris Recknor醫生表示，由於目前新冠中症療法都是靜脈注射，需要進入醫療機構增加風險，全球迫切需要在家就可以進行治療的口服藥物，期待Silmitasertib能夠開發成功，對控制新冠疫情產生深遠的影響。

宋台生表示，Silmitasertib為靶向宿主細胞機制，相較目前普遍採取抑制病毒本身的藥物開發策略，Silmitasertib較不受病毒變異影響，且口服劑型優勢，讓患者可以在家吃藥治療，生華科將尋求各種潛在的合作機會，加速Silmitasertib開發成功。