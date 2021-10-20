台新銀行贊助的女子高爾夫球選手吳佳晏，於「2021緯創女子公開賽」再傳捷報，以總成績204桿奪得個人職業生涯第十個冠軍獎盃，抱走冠軍獎金200萬元，也是她繼中國信託邀請賽之後，在三周內拿到的第二個冠軍獎盃，兩場勝利合計總獎金達500萬元，奪冠賽後她即發文感謝指導老師與贊助廠商，台新銀行同表祝賀。

台新銀行表示，吳佳晏在這場球賽中第二回合的第十六洞擊出漂亮一桿進洞，為今年台巡賽賽季第一個一桿進洞，不但為她取得球賽的領先優勢，在第三回合中憑藉著火熱的手感，前九洞積極拉開與其他選手的差距穩居領先地位，後九洞吳佳晏依自己的擊球節奏衝充分發揮實力，一路領先獲得最終勝利。

吳佳晏這一年多的職業生涯中，不斷精進與成長，優異的表現大家有目共睹。台新銀行指出，她更是近年TLPGA台巡賽場上最耀眼的新秀，自去年轉入職業以來，拿下第十座冠軍。

台新銀行強調，該行贊助的高球女將們表現同樣亮眼，旅美名將錢珮芸今年初回台參賽，打破日立盃賽史紀錄最佳成績，抱走冠軍大獎；旅日名將蔡佩穎仍是台灣選手中，年度獎金排名第一的優秀女將。在海內外持續締造職業生涯佳績，展現勢如破竹的強大氣勢，該行將持續為優秀的女將們加油打氣，支持她們在球場上發揮實力、傳遞認真的精神，期許她們站上世界級的舞台爭取更多榮耀，為台灣爭光。