台北市長柯文哲20日赴議會進行111年度施政重點與預算分析，柯說，原本北市府明年要編列28億元購買第3劑疫苗，但現在口服藥問世，這半年還會有變化，到底要買第3劑還是口服藥，還要再考慮。

111年度臺北市總預算 柯文哲赴議會備詢

美商默沙東（Merck Sharp ＆ Dohme，MSD）與合作夥伴Ridgeback共同研發的新冠肺炎（COVID-19）口服藥─「molnupiravir」，將向美國食藥局申請緊急使用授權，全球預期將掀「搶藥潮」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更透露，採購流程現已走到「雙方修訂合約」的「最後階段」。

柯文哲說，針對疫情，明年編列預算還是有要考慮的問題，分為防疫、紓困、振興轉型，111年編了42.55億元，其中關於疫情部分，「疫苗及相關防治用品、也包括藥物」編28億元，但這個月有口服的治療藥物要問世，將來打了2劑後，到底是準備第3劑還是這口服藥物，半年還有變化。

柯說，另外對於產業轉型編列5.1億元、振興編9.45億元；111年度的預算，歲入1719.97億，歲出1745.82億，歲入歲出差短25.85億元，歲入歲出差短加上債務還本，尚須融資調度數112.19億元，但全數移用以前年度歲計賸餘彌平，強調「無須舉債，北市已很努力，讓8年來不需要舉債。」