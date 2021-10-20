據軍事新聞網站「DefenseNews」20日報導，隨著《金融時報》16日首度披露，中國大陸已於8月試射能搭載核彈頭的極音速飛彈。有鑑於中美洲國家薩爾瓦多、哥斯大黎加與巴拿馬，近年來與北京關係熱絡，第二次古巴飛彈危機很可能在這些國家上演。

文中指出，北京成功試射能搭載核彈頭的極音速飛彈，讓美國情報體系感到措手不及。回顧59年前的同一天(1962年10月16日)，蘇聯在古巴部署能搭載核彈頭的彈道飛彈，同樣也讓美國措手不及。

1960年代，蘇聯的彈道飛彈能飛越哈瓦納與華府間的943海浬，能在美蘇正式交戰前就給予美國痛擊並產生影響，而美國全境更是在其射程範圍之中。這導致古巴飛彈危機，在接下來的13天內，美國面臨自二戰結束以來最嚴重的生存威脅。

對蘇聯而言，古巴是極具吸引力的前進戰略作戰基地；不但可以威脅美國，更能讓全球權力平衡朝有利蘇聯的方向傾斜。時至今日，北京已成為全球強權，在與美國爭取戰略主導權時，也較蘇聯呈現更複雜的因素。那麼，有哪些國家可能成為第二個古巴，讓北京設立前進基地進而威脅華府？

報導認為，薩爾瓦多是第一個要考慮的國家。與哈瓦納相同，薩爾瓦多的首都聖薩爾瓦多也能威脅美國東南部多個高價值目標。聖薩爾瓦多距離佛羅里達州的南方司令部僅有889海浬，距離佛州坦帕麥克迪空軍基地（MacDill Air Force Base）僅有943海浬，該基地也是美軍特戰司令部（SOCOM）與中央司令部(CENTCOM)司令部所在地。

此外，聖薩爾瓦多距離德州休斯頓也只有1049海浬。休斯頓地處墨西哥灣沿岸，擁有美國最大的煉油廠，美國戰略石油儲備的4個據點也在此。

不過，與古巴不同的是薩爾瓦多為治理不佳的貧窮國家。薩國政府正忙著尋找買家，而北京正好成為樂意掏錢的人。2年以前，中國大陸主席習近平與薩國總統 總統布格磊（Nayib Bukele）宣布，北京將為該國建設1座足球場、1座大型圖書館與1座自來水廠等基礎設施項目。

作者認為，薩爾瓦多既沒有大陸需要的稀有原料，也不具備強大的國內經濟來消費大規模的大陸出口商品，更不是因為薩爾瓦多為國際主要參與者或擁有強大軍隊，而是因為薩爾瓦多明確無誤的「堅守一個中國原則」，堅決反對以任何形式的行為違反此一原則。

但雙方沒有點明的是，薩爾瓦多有潛力成為古巴第二，為北京上演第二次古巴飛彈危機。北京在這樣貧窮而犯罪猖獗的國家，唯一的戰略利益為薩爾瓦多長達190英里的海岸線，使其可以輕鬆進入海上。此外，北京僅僅用1座足球場與圖書館等籌碼，就輕鬆進入該國甚至換取到薩國「堅守一個中國原則」。

更重要的是，北京取得可以威脅美國東南部關鍵軍事目標的前進作戰環境，一如哈瓦納對華盛頓特區的威脅。

同樣的，哥斯大黎加於2007年與台灣斷交，換取北京的經濟投資。北京斥資1.1億美元，於2009年為哥斯大黎加興建足球場，並於2011年竣工。

巴拿馬在2017年也做了一樣的事情。該年，巴拿馬選擇與台灣斷交，並和北京發表聯合聲明，聲明巴國承認「一個中國的原則」。

文中分析，考量到北京武力犯台時美國是否保衛台灣，中美洲國家類似的聲明不能只當作地緣政治言論來看待。

事實上，美國過去在面對敵對的民族國家與非國家行為者時，往往犯下兩大錯誤：第一，低估對方能力與意圖；第二，無法思考最糟糕的情況。極音速飛彈測試顯示北京軍事能力已經發展的相當具危險性；但美國公私部門卻很多人還沒意識到這一點。

作者強調，北京擁有主導全球秩序的意圖早已不是秘密，問題是許多人遲遲沒有意識到北京的企圖，或是雖然認知北京有能力或意圖，但總是過於輕視、無法想像，或把北京的威脅最小化。

作者舉例，假設北京利用在薩爾瓦多建造新足球場，或其他基礎建設項目做為幌子，進而秘密部署極音速飛彈，這無疑是當年蘇聯贈送古巴飛彈，進而威脅美國的翻版。

試想有一天醒來，大陸在美國南境附近部署的極音速飛彈，而這又距離美國高價值目標相當近；就像1962年10月的危機中，哈瓦那到華盛頓特區的距離一樣。北京驗證極音速飛彈的消息曝光，意外與古巴飛彈59周年同一天，這或許再提醒美國應審慎評估北京可能在南國邊境帶來的威脅。