2021新北全國運動會接近尾聲，20日武術項目在新北市泰山體育館畫下句點，地主新北市在散手項目由林怡汝、陳暐婷、林庠宇及侯智瀚等好手奪得所屬量級金牌，收穫滿滿，其中媽媽選手陳暐婷為了參賽，除了努力訓練，體重控制上更甩掉22公斤重量，毅力令人佩服。

散手20日首先登場的是女子52公斤級金牌戰。新北市林怡汝接連運用摔技得分，讓桃園市蔡濰羽難以招架，第1回合結束後就棄權，林怡汝收下本屆新北散手第1金，賽後她提到，賽前多在高雄國訓中心訓練，結束全運會後，要專心投入備戰2022杭州亞運，期許為國爭光。

散手女子56公斤級，新北市陳暐婷對上宜蘭縣許瑋君，雙方全力應戰，陳暐婷技高一籌摘金，比賽結束時，兩位選手相擁、展現惺惺相惜的運動員精神，宣布勝方後，陳暐婷更高喊：「謝謝新北市！」已經當媽的陳暐婷私下分享，訓練時會帶著小孩，讓孩子在一旁看她練習，她笑說：「生產後為了比賽，努力減重22公斤，是這次準備全運會最辛苦的地方。」

新北市林庠宇好手在男子56公斤級決賽擊敗桃園市古皓維，獲得個人全運會的第3面金牌，林庠宇提到，自己利用工作之餘訓練，針對體能、技術訂定不同課表，即使很累，還是會逼自己完成目標。

男子60公斤級新北市侯智瀚與宜蘭縣劉奕仁之戰，雙方積極進攻，在第1回合結束同時，侯智瀚迫使對方下台。第2回合開賽不久，侯智瀚再次讓敵方下台，其後劉奕仁展開反攻，但侯智瀚仍擁有得分優勢順利勝出，完賽當下激動下台擁抱教練。

今日為新北市拿下4位金牌的選手們，不約而同感謝平時相處亦師亦友的教練江漢聲，訓練期間因選手分隔兩地，教練需要高雄、新北兩地跑，比選手們還要更勞心勞力，看到選手繳出亮眼成績，江漢聲也與有榮焉。