知名女導演王毓雅被訴2014年透過盤商，販售其經營未上市的大唐國際娛樂公司股票，桃園地方法院將王女依非法公開招募出售股票罪判刑6月，台灣高等法院重新計算股票數量後，改判刑4月，可易科罰金。可上訴。

王毓雅是知名的廣告、電影、電視導演，拍過「雙面情人」、「終極西門」等多部知名電影、廣告，也是台灣知名的新生代女導演。

檢方起訴指控，王毓雅、羅瑞榮(一審判刑6月確定)未經主管機關金融監督管理委員會許可，由羅先與地下盤商協議，分別由羅瑞榮出資100萬元，地下盤商出資500萬元，一同參與大唐公司增資，並在2014年10月7日，經王毓雅簽約合作協議書。

雙方約定協助大唐公司分散股權以及現金增資，大唐公司則增資600萬元並發行新股600仟股(600張)，並由羅瑞榮借用他人名義以每股10元取得大唐公司股票後，與地下盤商某甲分別保有大唐公司股票600張，地下盤商出售給不特定人。

之後，大唐公司完成增資手續及股票印製後，王毓雅即將600張大唐公司股票交予羅瑞榮，由地下盤商某甲將大唐公司股票，自2014年12月起至2015年2月2日止，向不特定人兜售。