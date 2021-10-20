遠傳電信5G遠距診療服務範圍再下一城，今日與苗栗縣政府、國家衛生研究院、為恭紀念醫院舉辦「5G遠距診療智能照護服務記者會」，共同宣布於苗栗縣南庄鄉衛生所啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，為苗栗5G遠距醫療元年拉開序幕。

遠傳總經理井琪表示，苗栗縣政府長期致力提升偏鄉醫療照護品質，遠傳很榮幸能與國衛院、苗栗縣政府合作，以5G通訊及雲端技術串聯苗栗縣衛生局與為恭醫院，提升糖尿病患者就醫便利性。

遠傳5G日前於國際行動網路調查權威Opensignal勇奪網速、影音體驗世界第一，這次以網路取代馬路，為偏鄉糖尿病患者節省就醫回診的舟車勞頓，讓專科醫師能照顧到更多病患，實現遠距共同會診與延續性居家照護，達成5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，遠傳未來也將持續透過通訊技術將醫療資源普及到各個角落。

透過遠傳5G遠距診療，南庄鄉衛生所以5G通訊結合先進IoT醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，透過眼底鏡篩檢的可近性，可及早發現及早治療，能夠提供南庄鄉居民就近診療，省下往返就醫的路程。