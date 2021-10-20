國民黨主席朱立倫（如圖）上任後，立刻布局國民黨駐美代表處，20日宣布「重中之重」的對美事務正式全面開展。（張鎧乙攝）

國民黨主席朱立倫上任後，積極強化對美溝通，指派新任國際部副主任黃裕鈞赴美籌備駐美代表處。黃裕鈞今天表示，朱立倫希望他愈快出發愈好，因此他最快將在12月初出發到美國。根據了解，由於年底有4大公投，加上美國於12月下旬開始放長假，朱立倫最快可能於明年1月訪問美國。

黃裕鈞說，國民黨駐美代表處的辦公室位置會選在美國白宮和國會中間的區域，以利工作的推展，未來也會安排特使，包括學者、前官員或者業界領袖都不排除，針對議題代表國民黨去美國進行溝通交流。

黃裕鈞表示，過去他曾多次跟隨朱立倫訪美，此次去美國首先將拜訪國民黨過去在美國的好朋友，並導正民進黨在華府對國民黨的不實說法。

黃裕鈞認為，民進黨看起來美國比較友好，其實是假象，因為民進黨是執政黨，美國當然跟中華民國政府往來，這個不一定是在政黨形象上，他強調，國民黨在對外工作，並不會輸給民進黨。

談到駐美代表處籌設工作，朱立倫表示，下個月由先遣人員直接到美國進行籌備工作，之後再派主席特使赴美訪問，未來視需要及可以的話，他就赴美訪問，相關專任駐美人員也會逐一安排。

朱立倫推動駐美代表處籌設工作正加速進行，卻遭民進黨立委林俊憲質疑「親中親美全都要的做法，恐白費力氣」，朱表示，台灣在整個印太戰略與兩岸和平，都要扮演重要角色，在美中雙方之間要保持密切溝通，民進黨做不到，國民黨要努力來做。

朱立倫強調，國民黨對美關係是重中之重，無論是設立駐美代表處，或和美國在台協會（AIT）等美方朋友多做溝通，他相信民進黨對此應該樂觀其成，而非酸來酸去。