彰化市一名75歲老先生去年底前往全聯彰安店購物，購物推車籃先後拿取砂糖、巧克力，卻將價值699元的5片進口巧克力放進包包裡才拿砂糖去結帳，該店店長盤點後發現貨架商品短少，調閱監視器報警提告，老翁遭檢察官依竊盜罪起訴，彰化地院採簡易判決判處拘役35日，考量老翁坦承犯行且取得店家原諒，予以緩刑2年，並須在判刑確定後6個月內支付公庫1萬元。全案得上訴。

根據簡易判決書，去年12月18日下午近4時，鄢姓老翁獨自騎機車到全聯購物，先至生鮮區拿了2包砂糖，又推著推車到零食貨架拿了5片進口瑞士蓮巧克力放進推車籃內，再至隔壁貨架，邊張望邊將推車裡的巧克力放進隨身包包，再走去櫃台持2包砂糖結帳後騎車離去。

該店謝姓店長發現貨架巧克力遭竊，調閱店內監視器畫面後報警，因竊盜乃公訴罪，警方循線找到老翁，檢方依竊盜罪將他提起公訴。老翁接受法官訊問時，自稱大學畢業、子女皆已成年，10年前自台鐵管理局退休。

法官審酌其智識程度健全，社會經歷豐富，經濟來源無虞卻貪圖不法小利，犯罪動機及目的實無可憫，偵訊時屢有積極不實陳述，徒使店家派員奔波警所、檢察署及法院，浪費司法資源，已無從輕量處罰金刑餘地。考量被告終究坦承犯行不諱，店家當庭表示願意原諒被告、不求償，念及被告竊行損失不大，故作如上處刑。

彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼表示，當退休老人家出現認知功能變差、或是有失智症病程發展中，表面上看起來像是在為自己辯解的言詞行為，實際上在許多失智症患者身上，這種行為稱之為「虛談現象」，透過講一些不合理的事情為自己辯解，這是失智症患者經常出現的現象。若當事人犯罪行為，與其過去人格特質不太相同時，是有理由懷疑他在心智認知功能上有問題，建議可透過司法鑑定去釐清。