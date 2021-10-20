藝FUN券第二週抽籤記者會20日在台北舉行，文化部文創發展司司長江清松（右2）、台南市政府文化局長葉澤山（左2）、高雄市政府文化局長王文翠（右1）等人出席，進行數位與紙本藝FUN券的抽獎。（陳信翰攝）

繼上週抽出81萬首波藝FUN券得主，文化部今（20）日辦理第二周抽籤。記者會在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、台南市政府文化局長葉澤山自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出數位券中籤號碼為身分證尾數78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼為身分證尾數37、76、31、06、51、65、81，總計抽出60萬7834位數位券、15萬2525位紙本券，合計76萬0359位藝FUN券得主。

今日抽出的是已於10月15日前完成藝FUN券抽籤登記、身分證號後2碼符合今日抽出的中籤號碼，且上週尚未抽中藝FUN券、本週未獲得國旅券、i原券、農遊券者即為中籤者。

文化部說明，藝FUN券登記資格與五倍券相同，紙本藝FUN券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。數位及紙本藝FUN券自9月22日起皆可於共通平台線上登記，紙本券則開放自10月1日起，可持健保卡至四大超商登記。經統計自9月22日起開放登記至10月15日第二波登記截止日，共有1127萬891人（數位913萬3811人、紙本213萬7080人）登記，扣除上週已獲得藝FUN券、本週已抽中國旅券、i原券、農遊券者，共有1045萬3369人（數位845萬7043人、紙本199萬6326人）符合第二波抽籤資格。

文化部指出，300萬份藝FUN券得主，於每周三下午共四周時間抽出，第一至三周採抽取身分證號末兩碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三周累積中籤後的份數進行抽籤。

文化部表示，中籤者將於明（21）日上午8：30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一波數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第二波數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。