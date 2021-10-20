台中太陽再迎來重磅好手！現役菲律賓男籃國家隊後衛Jordan Heading正式加盟，除了他的身手與球技獲得肯定，小學與國中都就讀台中馬禮遜美國學校的他更是罕見具有地緣關係的亞洲外援，提早與台中結下不解之緣。

現年25歲的Jordan Heading身高188公分、體重86公斤，出生於澳洲，大學就讀美國NCAA第一級的加州浸會大學（California Baptist University），他在大四2018-19年球季先發出賽31場，平均每場可得15.2分、3.9籃板、2.6助攻，總計投進60顆三分球，另送出81次助攻為全隊次高，三分球命中率達36.1％。

Heading為現役菲律賓男籃國手，6月才在亞洲盃資格賽對韓國之戰有關鍵演出，該場比賽他上場19分鐘，貢獻10分、三分球5投2中，是菲律賓能獲勝的重要功臣。

而Heading最引人注意的即是他求學階段，曾因父母來台傳教，小學及國中都在台中就讀馬禮遜美國學校，因此會說簡單的中文與臺語，成為台中太陽最「在地化」的亞洲外援。

台中太陽總經理汪蔚傑除了被Heading與台中的緣分吸引，更期待他的經驗與高度能為球隊帶來正面能量。汪蔚傑說：「Heading能夠提高我們的後場高度，我們的控球相對偏矮，有他的加入能有不小幫助，相當期待新球季他與台中太陽擦出的火花！