刪Q總部到台中地檢署按鈴控告台灣基進陳子瑜，在網路發文違反選罷法。（陳淑芬攝）

刪Q總部今天下午到台中地檢署按鈴控告台灣基進中央黨部新聞部副主任陳子瑜，在臉書公布外傳「只要投下罷免贊成，就可以領取3萬元」等訊息，並未查證就在網路發文帶風向，痛批是抹黑的選舉奧步，涉嫌違反選罷法。陳子瑜回應表示，經網友告知有此現象，他公布是為提醒大家注意，已將訊息提供調查局追查，說這是奧步與事實不符合。

刪Q總部罷免案領銜人楊文元及社運人士鄭村棋等人今天下午2時到台中地檢署按鈴控告陳子瑜。楊文元表示，陳子瑜在110年10月14日在臉書貼文指稱，有網友告知長輩在龍井區一直都有聽到，只要投下贊成罷免，就可以領取三萬元，並詢問網友要怎麼應對？此舉已違反《選罷法》。

楊文元並質問陳，「你求證了嗎？有相關證據嗎？」，批評陳不向中央選委會或司法檢舉，卻在網路發文帶風向。楊並強調，如果一票3萬票，罷免門檻是在7萬3000多票，請問這筆將近22億元的費用，要如何領取？

鄭村棋批評陳柏惟，自稱「台灣囝仔」正派古意，但是嘴巴講不算數，厲害關頭才看清，選舉前奧步就出來了。鄭諷刺陳柏惟最大招牌就是「有勇氣」、尤其展現在「反中保台」，但是，中共遠在千里之外，在這裡罵也不會怎樣，真正「有勇氣」 就要監督執政黨、付出代價，陳現在是反對黨，卻比執政黨還更執政黨。

鄭村棋砲火猛烈抨擊，民進黨近幾年做這麼多錯事，尤其萊豬部分，陳都沒有站出來；國民黨現在是落水狗，他打落水狗卻自稱很勇敢，這是欺騙社會。鄭村棋批評陳是投機者，該監督沒監督，讓弱勢者的權利受到損害，這次罷免他的好處就是往後投機者就不會那麼好騙票。