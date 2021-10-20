過去效力洋基7年的日本投手田中將大本季重回日職，但目前僅繳出4勝8敗，自責分率3.11成績，和過去那個24勝0敗的「神之子」相差甚遠，不過根據報導，若田中願意，可於今年賽季後選擇再次挑戰大聯盟，但日本媒體卻潑了他冷水，直呼他最多只能以低價加入弱隊，重新挑戰真的不切實際。

其實原本田中在被洋基釋出後，就傳言有大聯盟球隊願意找他入隊，不過因新冠肺炎疫情影響自由市場，最後田中還是選擇重返日職樂天金鷲，並簽下史上最高年薪9億日圓(約台幣2.16億元)合約，不過他本季領著大約卻僅繳出4勝，受到外界不斷質疑。

對此日本媒體有正反兩方，有人幫他說話，也有人吐槽，前陣子日媒《Full-Count》就直言田中身手並沒差2013年太多，列出許多數據來做比較，他21場繳出16場優質先發，其中有10場7局僅失2分，但16場優質先發僅拿3勝，10場7局失2分比賽僅1勝，媒體直言是隊友火力支援不夠。

而對重返大聯盟日媒《朝日新聞》找來駐美日本記者觀察，認為田中控球仍是大聯盟等級，但直球威力不如以往，對重視直球球速與揮空率的大聯盟來說，田中狀態非常吃虧，他們表示若田中真選擇重新挑戰大聯盟，頂多以低價加盟弱隊，要去豪門或季後賽勁旅根本不切實際。

另外洋基於美聯外卡戰出局後，紐約媒體也提到田中名字，他們認為上季洋基放走他，簽下魯伯(Corey Kluber)是一大錯誤，媒體認為他球威雖下降，但仍舊能靠智慧投球，並分擔寇爾(Gerrit Cole)先發輪值壓力，也算是間接呼應《Full-Count》替田中抱屈的說法，認為田中真的還有實力。