中國神舟13號3名航天員，目前正在天宮空間站（太空站）展開長達6個月的留駐任務。有美國傳媒形容，神舟13號的任務包括太空漫步和技術驗證。但是最讓人印象深刻的，可能還是中國太空站本身，因為天宮太空站內部光鮮有如Apple商店，足令美國與俄羅斯主導的國際太空站羞愧。

美國科技網站Futurism本周刊登文章表示，中國的天宮太空站已經將老舊的國際太空站比下去，每名中國航天員不但擁有獨立睡眠間，還有時尚的太空健身設備以及各自的生活區，而這些都在簡約的白色設計之下，令太空站看起來更像是一家Apple商店，而非空間擠迫的太空船。

文章提到，相較之下，美俄的國際太空站看起來完全已經過時。國際太空站首個艙段於1998年發射，而太空站預期壽命30年，意謂著目前距離預定「死亡時間」只剩7年。儘管國際太空站雖然是優秀的航天器，但無疑已經老態龍鍾。

文章表示，國際太空站的睡眠區大小只相當一個電話亭，更不像中國太空站有獨立睡床。美國航天員凱利（Scott Kelly）2021年稍早前曾向傳媒形容，國際太空站內部的人員，某種程度上是被迫睡在一起。此外，國際太空站內部更堆滿舊式電腦和各種儀器，而且電線外露，顯得相當雜亂。

文章直言，「這亂象足以令你懷疑會否有安全隱患，假如遇上緊急狀況，航天員就需要在這令人頭暈的空間內辦別方向，而國際太空站近期的確有不少緊急狀況。」