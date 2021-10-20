《天堂W》將在11月4日0點（韓國時間）全球上市。事前預約進行兩個月即達到1300萬人次，是歷年來MMORPG中最高的預約人數。官網目前正在進行角色ID搶先預約活動。

NCSOFT（代表金澤辰，以下簡稱NC）旗下多平台MMORPG手遊新作《天堂W》18日表示，全球事前預約人數已突破1300萬人次。

NC從8月19日（KST）開始進行全球事前預約活動，活動開始後不到兩個月已達成1300萬人次預約，是歷代MMORPG中最高的事前預約人數。

NC已於10月16日新增第9個世界【宙斯】，並開放第9次角色ID搶先預約活動，於10月25日00:00（KST）前，玩家可以在王族、騎士、魔法師、妖精四個職業共八種角色中，申請想要的職業及角色名稱，而角色名稱在世界（12個伺服器）内無法重複，只能存在一個。

《天堂W》職業陣容

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《天堂W》將在11月4日全球同步上市，更多詳情請至官方網站查看。