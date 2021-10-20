人到了一定的年紀，身體各個器官就會開始老化，知名營養師嫚嫚（陳嫚羚）指出，人的大腦皮質和海馬體平均在50歲時，會以每年0.5%的速度萎縮，記憶力也跟著下降，如果本身還有三高、體重過重、運動不足、睡眠不佳等問題，再加上不良生活習慣，萎縮的時間和速度就可能加快，而神經性退化的疾病，像是阿茲海默症、帕金森氏症，都還沒有完善的治療方式，因此提早預防才是最好的辦法。

營養師嫚嫚近日在臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文，分享7種可以幫助大腦抗老保養的飲食，包括：綠葉蔬菜每天一份（約一拳頭大小）、莓類水果每周吃2次以上、堅果種子每天一湯匙、特級初榨橄欖油（可當主要食用油）、全穀類每天3拳頭、豆類每周吃2次以上、魚類每周吃1次以上。

同時嫚嫚營養師也推薦大家可以參考「麥得飲食（Mind Diet）」，它結合了地中海飲食和得舒飲食，是專門為預防神經性退化疾病所創的飲食模式，經過研究證實，可以延緩大腦衰老7.5年，嚴格執行的話還能降低53%阿茲海默發病率。

不過除了良好的飲食習慣、生活作息和適量運動以外，平常也應該避免大腦傷害，包含物理傷害、化學傷害、慢性疾病和成癮物質。

1、物理傷害

大腦就像一塊豆腐，經不起強烈撞擊，像是交通或運動傷害，因此平時騎車時一定要戴好安全帽，開車或搭乘汽車也要繫好安全帶。

2、化學傷害

例如重金屬和空氣汙染，平時飲食要保持多樣性，並注意來源及產地，分散吃到重金屬的風險；室內則可以放空氣清淨機，降低空汙危害。

3、慢性疾病

大腦是血管最密集的器官之一，血管狀況不健康，也會連帶影響大腦健康，建議要將三高控制好，避免中風等腦血管疾病發生。

4、成癮物質

添加糖、酒精、菸、遊戲等成癮物質，會劫持大腦進入獎勵迴圈，讓大腦沒辦法真正放鬆休息，長期就會帶來傷害性。