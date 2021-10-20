2021新北全國運動會，在東京奧運國手郭婞淳、陳玟卉、陳柏任以全國新猷或新大會紀錄摘金完賽後，20日女子87公斤以上級年僅18歲的桃園選手汪凌蓁也3破大會紀錄，奪得金牌。

汪凌蓁從小熱愛運動，國中運動會時被桃園壽山高中教練陳佳伶發掘，開啟舉重生涯，本屆全運會狀態極佳，抓舉第2次試舉106公斤就打破上屆全運會、由新北市江芷琦創下的大會紀錄100公斤，挺舉更在第1次試舉就舉出125公斤改寫大會紀錄123公斤，第2次試舉130公斤成功，將大會紀錄再推高，雖然在第3次試舉挑戰自己所維持的全國紀錄137公斤時失利，不過總和仍以236公斤破大會紀錄，為桃園市再添一面金牌。

擁有天賦、注定要走上運動路，汪凌蓁回想道：「國中體重100多公斤，但全班跑100公尺時我是第1名，同學都嚇到，連跟同學比腕力，我也是第1個開始就贏了一輪，成為最後贏家。」至於接下來的目標，汪凌蓁說：「當然是明年杭州亞運，希望今年能達標總和246公斤！」

本屆全運會舉重共進行4天賽事，男女各7個量級比賽共有16名舉重選手破大會紀錄，其中新北市陳玟卉、台北市董秉誠更打破全國紀錄，而高雄市收下4金、2銀、3銅，是本屆全運會舉重項目最大贏家。