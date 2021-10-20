嘉義縣政府勞工暨青年發展處特別開辦外籍看護工失智症照護訓練課程，配合老師解說，由越南籍、印尼籍翻譯現場直譯，讓外籍看護不至於鴨子聽雷。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處特別開辦外籍看護工失智症照護訓練課程，配合老師解說，由越南籍、印尼籍翻譯現場直譯，讓外籍看護不至於鴨子聽雷。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

至8月底，嘉義縣外籍看護工統計有5944名，鑑於失智者愈來愈多，但「失智照顧」又涉及許多專業技巧，為提升失智者、照顧者及家屬所需服務與支持，嘉義縣政府勞工暨青年發展處特別開辦外籍看護工失智症照護訓練課程，配合老師解說，由越南籍、印尼籍翻譯現場直譯，讓外籍看護不至於鴨子聽雷，快速吸收。

嘉義縣老人比例全台居冠，失智症患者也愈來愈多，預估台灣平均每年約增加1萬名失智者，勞青處在衛生局建議下，首度開辦兩梯次課程，透過實務經驗解說、分享，傳授外籍移工照顧失智者技巧，未來則規畫一年至少開辦兩梯次課程，供看護工或雇主報名。

勞青處勞工行政科長黃吉良說，首梯授課10多位學員主要透過人力仲介公司和養護機構報名，考量到中文並非外籍看護熟悉語言，特別請越南籍和印尼籍通譯一同上課，即時翻譯解說，讓外籍看護學習無障礙、無落差。

勞青處長陳奕翰表示，縣府特別規畫照護課程，透過課程訓練除精進看護工照護技巧，穩住國人照顧不離職、移工也能穩定就業不離職，並提供移工朋友們學習好機會，「移工用心、長輩開心、家屬放心」，希望藉此創造三贏局面。