由韓國VALOFE公司代理營運的酷炫動作線上遊戲《王牌對決》宣布於台灣啟動復活計劃，今（20）日起在VFUN平台開放下載預約，參與預約玩家都可獲得50位王牌英雄，搶先部署強力陣容！遊戲擁有豐富的玩法模式、華麗現代的美術風格及數百位經典英雄角色，滿足不同玩家的競技需求，邀請玩家重返《王牌對決》，打造專屬於你的王牌戰隊。

《王牌對決》遊戲特色&故事背景:

《王牌對決》集結海盜、科幻、武俠等多樣化風格的職業齊聚一堂，奮力展開各種戰鬥。故事背景起源於著名科學家「K博士」發明時空穿梭機，並發現不同時空都存在一種能量寶石，寶石可以改變人的體質，讓人類變得異常强大，當收集一定數量的寶石，還能獲得至高無上的力量。爲了維持世界的平衡，他決定關閉穿梭機，過程中卻意外將不同時空的寶石帶到了這個世界，引發正義與邪惡兩方勢力展開一場大規模的殊死戰爭。

遊戲中除了可以自創技能組合之外，也獨創能在戰鬥中「自由切換英雄」、「擊落敵方裝備」等特色玩法，充分體驗遊戲未知的挑戰和變化性，還有豐富的社交娛樂内容，讓玩家輕鬆愉快的享受動作競技帶來的樂趣。

下載預約今日啟動 50位王牌英雄免費領取:

《王牌對決》今日啟動下載預約，凡參加預約的玩家都可免費獲得「騎士查理」、「諸葛孔明」、「薩拉丁」、「小丑傑克」等50位王牌英雄。遊戲官方粉絲團也正在舉辦分享送好禮活動，有機會將「强化道具」、「英雄靈魂袋」、「次元碎片」以及終極獎勵英雄「拳王」等好禮帶回家！陸續還會公開更多新英雄資訊，歡迎玩家關注官方粉絲團，第一時間掌握最新遊戲情報。