由經濟部技術處推動成立的「台灣車輛移動研發聯盟」（mTARC）將於今(2021)年10月20至22日於「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan Hybrid)」設立經濟部技術處mTARC主題館，以「智行科技，移向未來」為主題，展式全球智慧移動風潮下，最新車輛科技研發成果，其中由財團法人車輛研究測試中心(ARTC)串連產業打造的MIT自駕電動小型巴士「WinBus」更為展出亮點之一，充分向國人證明臺灣自駕車科研人才軟實力，更向全球展現臺灣汽車產業供應鏈的國家代表隊硬實力。

主題館開幕特別邀請到經濟部邱求慧處長及mTARC產官研各界貴賓蒞臨，啟動儀式以邱求慧處長揮手聚集光點，以智慧城市為背景，光點匯集象徵臺灣智慧車產業動能，結合產官學界各單位，伴隨著畫面快速推進，最終以MIT自駕電動小型巴士「WinBus」駛進智慧城市，呼應「智行科技，移向未來」的展出主題。WinBus誕生的里程碑，充分向國人證明臺灣自駕車科研人才高水準的軟實力以及臺灣產業供應鏈串連起來的國家代表隊硬實力，台灣隊的表現絕不遜於國際大廠，足以帶領臺灣自駕車產業競逐國際舞台。

此次展出內容，包含車輛中心展出自駕關鍵技術成果，同時有國家中山科學研究院研究成果雙影像車輛視覺模組「影像處理」及「電腦視覺」、金屬中心的電控化懸吊系統、資策會的AI車輛視覺感知系統、工研院機械所的自駕車在地化安全驗證技術、材化所的電動巴士模組、工研院資通所的智慧聯網自駕車運行技術實證，均是臺灣在智慧自駕領域的亮點研發成果。

為提升台灣車輛產業競爭力，建立關鍵自主整合技術，在經濟部技術處科技專案支持下，mTARC聯盟集合法人研究機構包括車輛研究測試中心、工研院資通所、工研院機械所、工研院材化所、金屬工業研究發展中心、國家中山科學研究院、資訊工業策進會等，各自發揮所長，秉持著技術創新、產業需求至上的精神，一步一步的推動各項技術的商品化應用，協助產業爭取市場商機與車輛產業發展。