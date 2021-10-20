依據國民健康署2018年癌症登記資料顯示，新診斷出子宮頸癌個案1433名，標準化發生率為每10萬人7.9人，為我國婦女癌症發生率第9位；2020年子宮頸癌死亡人數為668人，標準化死亡率為每10萬人3.1人，為我國婦女癌症死因第8位。

國健署指出，子宮頸癌防治最好的方式就是抹片檢查，透過規律的檢查，子宮頸癌發生率和死亡率可降低約7成。國健署補助30歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查，每年約200萬人接受服務，其中發現約1200名子宮頸癌個案及約12000名癌前病變個案，經治療可以阻斷疾病進展。

國健署指出，58歲的劉女士，今年4月時參加衛生局的子宮頸抹片篩檢活動，結果發現抹片異常，劉女士認為沒有出現不適的情形，並不以為意，加上受到疫情的影響，所以沒有即時回診追蹤。衛生所的護理人員發揮鍥而不捨的精神，經過耐心地說明與關心，最後劉女士到醫院接受進一步的檢查，結果確診為子宮頸癌0期，劉女士表示「6分鐘真的護了我的一生」。

依據國健署資料顯示，透過子宮頸抹片檢查發現的病變97.3％是子宮頸癌前病變及早期（0-1期）子宮頸癌個案，而從未做過抹片篩檢者，罹患子宮頸癌(1期以上)的風險，是3年內曾做過抹片篩檢者的3.7倍。

早期（0-1期）子宮頸癌個案經治療後的5年存活率可達9成以上。在子宮頸抹片檢查結果為陽性時，並不代表罹患癌症，請婦女朋友遵循醫師指示接受進一步檢查，並請依醫囑回診追蹤及診治。

國健署長吳昭軍提醒婦女朋友，子宮頸癌早期沒有明顯症狀，不容易察覺，規律的抹片篩檢能早期發現子宮頸的病變，即便是已經停經、很少或很久未有性行為的女性，也千萬別輕忽子宮頸癌的威脅。目前在疫情相對控制的情況下，也別忘了「6分鐘護一生」的衛教宣導口號，落實並定期至醫療院所接受子宮頸抹片檢查。國健署建議30歲以上婦女至少每3年應接受1次子宮頸抹片檢查，符合篩檢資格的婦女，請攜帶健保卡及身分證至健保特約具婦產科、家醫科的醫療院所，即可接受篩檢服務，也可多利用健保快易通APP查詢前次檢查時間以確定是否符合篩檢資格。接受子宮頸抹片檢查前要注意：避免盆浴、不要沖洗陰道、勿放置塞劑、前一夜不要有性行為及避開月經期間。