台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將在23日投票，國民黨主席朱立倫（如圖）20日中常會前表示，疫情期間大家主張要多採購疫苗，看到「這位委員」也是反對，在地的聲音轉換為罷免的力量，就是民主的表現，不要把是非對錯變成意識形態跟政黨對決。（張鎧乙攝）

國安局長陳明通今天表示，根據情蒐，美中之間不會有第四公報，而兩岸在蔡英文任內發生戰爭的機率很低，除非有突發狀況。國民黨主席朱立倫下午受訪對此表示，他非常期待兩岸和平，更期待區域安全，至於美中之間能夠有密切溝通，促進區域安全，對台灣絕對是好事。

至於國民黨黃復興黨部主委季麟連昨天談到共機闖入台灣防空識別區（ADIZ）時說，對岸軍事現代化後，演訓範圍已從近岸防禦擴張到近海甚至遠海，對岸全面演訓、演習規模與出海架數，比我們目前披露的還多，他認為這不算擾台，此番談話引發熱議。

對此，朱立倫說，季麟連不是只看大陸軍機擾台問題，而是演訓問題，季麟連特別提到演訓到底對我方的安全與影響為何，要把目的與演訓重點搞清楚，這是過去將領提出來的觀點，而不是只告知大家，幾個軍機架次經過防空識別區，而是政府就大陸演訓的內容與真正目的，要對外講清楚。