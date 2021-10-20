59歲「星爺」周星馳過去曾和朱茵等人傳緋聞，今年8月媒體爆出星爺疑有新歡，對象是小他42歲的小模張曉祺（Ukei），他倆還被拍到跟一群朋友坐奢華遊艇出海遊玩，但周星馳隨後嚴正否認此事，更傳出他發律師信要求張曉祺刪照。對此，港媒報導，張曉祺近日現身表示曾與周星馳溝通，對方只是請她刪照，並沒有要求她封口，她也承認除了那次聯繫外，現在已經跟周星馳沒任何往來。

2個月前周星馳傳出有新戀情，對象是現年17歲、曾參加港姐比賽落選的張曉祺，女方身材火辣、外型甜美神似周星馳最疼愛的「星女郎」林允，報導中又稱兩人今年6月經朋友介紹認識，周星馳要了女方聯絡方式後就動作頻頻，常出手關心女方，但周星馳透過助理回應跟張曉祺完全不熟，在船上時張曉祺確實有來找他聊天，然而周星馳卻沒多做理會。

周星馳已透過助理嚴正否認與張曉祺的緋聞。（圖／中時資料照片）

事發後，港媒報導周星馳發了律師函給張曉祺，重申出海前就透過朋友提醒為了保護隱私，不得上傳與遊艇旅行的照片，認為有人違反協議。據《明報》報導，張曉祺近日現身許嘉浩慈善生日活動，鬆口緋聞曝光後已經跟周星馳幾乎沒聯絡，但她曾為了刪照片一事跟周星馳本人溝通過，她雖刪了貼在網上的照片，也承認自己有留底，只是不能再公開。

被問到是否現在跟周星馳連朋友都當不成？張曉祺尷尬表示不方便回答，至於是否因此得到好處知名度提高？張曉祺說很難講，但未必算是件好事，並強調自己絕無亂放消息，只是很遺憾被人拍到。