南庄等偏鄉民眾未來都可透過5G醫療網直接由醫師看診，不用再長途跋涉。（謝明俊攝）

5G醫療網可透過良好的視訊可讓醫病即時溝通，就如同親自在場看診一般。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、遠傳總經理井琪、頭份為恭醫院院長陳振文等一起啟動苗栗首個5G醫療網。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉、和獅潭鄉位處偏遠，醫療資源不足，鄉民就醫交通往往需費時許久，為了解決空間問題，利用最新的5G技術設備，來銜接醫療院所、地方醫療體系以及病患住所，在苗栗縣政府、國家衛生研究院、遠傳及頭份市為恭醫院多方合作下，苗栗縣第1個5G醫療網，20日正式在南庄鄉衛生所展開，縣長徐耀昌期望提昇偏鄉的醫療服務。

苗栗縣偏鄉過去就因交通不便，致使民眾就醫非常不便，從馬英九執政時代，就積極建置偏鄉醫療網路系統，透過固定網路連接提供訊號，來供應醫師赴偏鄉巡迴看診時，可以筆記型電腦連線，完成掛號、調閱病歷、用藥紀錄等，但受限於部分山區訊號不佳，連線品質無法保持，造成有時電腦連線繼續，影響看診效率。

國際間5G系統正式推出後，各國都朝此方向建置新的通訊系統台，由於頻寬大幅躍升，使得偏鄉醫療網路系統更能正常發揮功能，因此，竹南國家衛生研究院承命「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，去年起先在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，今年再聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。並在20日於南庄鄉衛生所，舉辧「5G遠距診療智能照護服務」記者會，由為恭醫院醫師現場示範遠距診療。

透過5G遠距診療，南庄鄉衛生所以5G通訊結合先進IoT醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，透過眼底鏡篩檢的可近性，可及早發現及早治療，能夠提供南庄鄉居民就近診療，省下往返就醫的路程。也在強而有力的後盾之下，提升偏鄉醫療人員的信心。

縣長徐耀昌主持啟用時表示，2021年定位為苗栗縣遠距醫療元年，順應時代以網路取代馬路，用創新、多元醫療服務照護偏鄉患者，診療零時差來有效提昇偏鄉醫療服務。